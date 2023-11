„Mit diesem Trainer hat niemand gerechnet“

WAC-Meistermacher, Umbruch als Vermieser

Die Trainerkarriere von Nenad Bjelica hat 2007 beim FC Kärnten begonnen, seinen ersten Höhepunkt erlebt er als Übungsleiter des WAC: Meistertitel und Aufstieg 2012 - ein Erfolg, der sich auf die Zukunft betrachtet auszeichnen sollte. Mit der Wiener Austria bestreitet er 2013 sechs Gruppenspiele, danach startet die internationale Reise. Über Italien und Polen verschlägt es Bjelica zurück in seine Heimat, ehe er zuletzt in der Türkei tätig war. In Berlin trifft er jetzt auf eine im Somemr neu formierte Mannschaft, die seit 15 Spielen auf einen Sieg wartet. „Es gibt keine gesetzten Positionen. Wichtig ist, dass wieder ein Konkurrenzkampf entsteht“, so Scharner, der dem Stock der Mannschaft trotz Champions League noch länger vertraut hätte. Mehr zum neuen Union-Trainer sehen Sie im Video!