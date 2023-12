Scharner: „Für mich ist es kein Zufall gewesen“

Vorzeigeprofi gibt alles, Rangnick zählt auf ihn

Der Wettlauf gegen die Zeit läuft bereits, die Operation wird in den nächsten Tagen spätestens über die Bühne gehen müssen, damit die Chancen auf Alabas EM-Teilnahme steigen. Maierhofer weiß um die professionelle Einstellung des ÖFB-Kapitäns und vertraut der Eigendisziplin von ihm. „Er hat eine Kraftkammer und schaut auf seinen Körper“, ist der Major überzeugt. So oder so wird Teamchef auf seinen Schützling setzen, sofern er sportlich in der Lage ist, im Kader zu stehen. „Lothar Matthäus hat es damals auch geschafft“, appelliert Scharner an den Heilungsprozess. Aber wie wir wissen: Jeder Körper reagiert anders! Das gesamte Duell zum Thema David Alaba sehen Sie im Video!