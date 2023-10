In acht Monaten startet die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In den vergangenen Monaten gab es für den Gastgeber aus Deutschland nichts zu lachen. Nach der Entlassung von Hansi Flick scheint die DFB-Elf unter Julian Nagelsmann wieder gelöster zu agieren. Im „Duell - Sport“ mit Ernst Baumeister und Stefan Maierhofer werden die Deutschen und die ersten Erkenntnisse aus der Arbeit unter Nagelsmann analysiert. Personell steht Rückkehrer Mats Hummels im Mittelpunkt. „Beim Rausspielen ist er einer der Besten“, schwärmt Baumeister von Weltmeister von 2014.