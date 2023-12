Stefan Maierhofer: „Niemand anderer wollte“

Wiener Vereine unter Zugzwang, Lustenau noch nicht weg

Im Kampf um die Meisterschaft klammert sich Sturm Graz an Salzburg, knapp dahinter versucht der LASK auch noch mitzuhalten. Abseits des Titelkampfs geht es aber in den verbleibenden fünf Runden im Grunddurchgang um einen Platz unter den Top sechs. In diese Zone wollen vor allem Rapid (6.) und die Austria (8.) - auch die beiden Experten wollen kein Urteil darüber abgeben, ob und wer sich für die Meistergruppe qualifiziert. Mit einem aktuellen Blick auf die Tabelle sieht man Austria Lustenau abgeschlagen am Tabellenende. Mit der Punkteteilung sieht Scharner aber noch eine realistische Chance doch noch die Trendwende zu schaffen. Mehr dazu sehen Sie im Video!