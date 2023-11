Rangnick-Erfolgsweg: „Wir sind da, um zu gewinnen“

Pionier in Österreich, Deutschland sucht Stabilität

Ralf Rangnick hat nach der Meinung von Stefan Maierhofer auch schon zu seiner Salzburg-Zeit die entscheidenden Rädchen in der Akademie umgestellt, um den heimischen Fußball attraktiver zu machen. „Die Spieler wissen einfach, was er will“, ergänzt der Major. Im Spiel gegen den großen Nachbarn sieht Paul Scharner Österreich leicht im Vorteil. „Die Deutschen sind auf der Suche nach Stabilität“, bemängelt er die Kompaktheit des vierfachen Weltmeisters. Den gesamten Talk über das ÖFB-Team sowie die morgige Spieleinschätzung sehen Sie im Video"