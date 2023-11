„Unterm Strich musst du am Platz funktionieren“

Anekdoten der aktiven Karriere, Erfolg macht es einfach

Sowohl Paul Scharner als auch Stefan Maierhofer haben Auslandserfahrungen gesammelt. Speziell in England sind viele unterschiedliche Nationen zusammengekommen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. In Wigan erinnert sich Paul Scharner an die „Französische Revolution“ sowie den spanischen Einfluss zurück: „Ich war froh, dass ich Englisch gesprochen habe.“ Stefan Maierhofer hat in seiner Zeit in England den gemeinsamen Erfolg über alles gestellt. Mehr zum Thema Grüppchenbildung sehen Sie im Video!