Martin Hitz zog Bewerbung wegen Haslauer zurück

Die seit über einem Jahr dauernde Rektorensuche an der Universität Salzburg dürfte jetzt entschieden sein: Einer der zwei verbliebenen Kandidaten warf am Montag das Handtuch, unter anderem wegen „unzulässiger Einmischung des Landeshauptmannes in das Wahlverfahren“ und ungleicher Behandlung der Kandidaten durch das Ministerium. Das Wahlverfahren wird nun mit der einzig verbliebenen Kandidatin, der bisherigen Rektorin der Universität von Aruba, Viola Heutger, fortgesetzt.