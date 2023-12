Karibik-Professorin führt im Rennen um Chefposten

Schon bevor die gebürtige Deutsche als Studentin an der Juridischen Fakultät startete, hatte sie sich Anfang der 1990er in die Stadt an der Salzach verliebt. Nicht nur aufgrund der Atmosphäre, sondern auch wegen der Nähe zur Musik. Neben dem Chor investierte die junge Studentin ihre freie Zeit im Orchester. Auch heute noch, obwohl sie Salzburg bereits seit Jahren verlassen hat, kommt die 52-Jährige zu besonderen Anlässen zurück in die Mozartstadt und unterstützt den Domchor mit ihrer Stimme.