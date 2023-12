Festtage sind Härtetest für die Verdauung

Weihnachtsgans, fetter Braten und weitere Schlemmereien - das Essen zu den Feiertagen rund um Weihnachten ist meist zu üppig, zu süß und vor allem zu viel. Kein Wunder, dass der Darm rebelliert. An diesen Tagen legen viele einen wahren Ess-Marathon hin, was die Verdauung aus dem Gleichgewicht bringt. So können Sie Abhilfe schaffen.