Moritz siegte im Doppelpack, „Malu“ wartet weiter

Europacup muss noch warten

Ob er davor noch sein Debüt im Europacup geben wird, ist hingegen offen. „Momentan macht es für mich aufgrund der zu hohen Startnummer nur wenig Sinn“, erklärt der Montafoner Slalomspezialist. „Im Idealfall kann ich in den nächsten Rennen meine FIS-Punkte so verbessern, dass ich weiter vorne starten kann und so auch eine realistischere Chance habe, im Europacup in die Top-30 zu fahren.“