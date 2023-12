Dieser Weltstar verzaubert 2024 den „Götterklang“

Als „Götterklang trifft Donaugold“ im Jahr 2021 erstmals in Tulln auf der Freiluftbühne aufgeführt wurde, war schnell klar: Hier ist den Veranstaltern der Agentur Cayenne wahrlich etwas Großes gelungen! Die Szenerie am blauen Strome, der unvergleichliche Musikmix von klassischen Komponisten wie Richard Wagner & Co. mit modernen Nummern und „Gassenhauern“ der Operette - und natürlich das kongeniale Künstlerduo aus Niederösterreich, Lidia Baich und Andreas Schager.