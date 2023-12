Boxer drohte Präsident mit Genitalverstümmelung

„Ich bin in einen Fall verwickelt. Der ist bis in die hohe Politik gegangen. Es geht um sehr viel. Daher wollte ich Aufmerksamkeit erwecken“, leitet der Betroffene im Wiener Landl ein. Der „Fall“ sei der Grund, warum er am 28. August via Instagram Bundespräsident Alexander Van der Bellen bedrohte und am 17. September eine E-Mail an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka schrieb. Beiden Politikern drohte der Thaiboxer mit Genitalverstümmelung.