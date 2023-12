KI bestimmt Schneehöhe mittels Satellitenbildern

„Neuer Standard für die Schneehöhenmessung“

Mit den Satelliten- und Geländedaten wurde die KI schließlich trainiert, die Schneehöhe für jeden beliebigen Punkt abzuleiten. Dazu ließen die Forschenden zunächst das System die Schneehöhen schätzen und verglichen die Ergebnisse mit realen Schneemessungen. „Wir haben an jedem Rasterpunkt festgestellt, wie weit die KI mit ihrer Schätzung daneben lag, und das System schrittweise so angepasst, dass die Fehler kleiner wurden“, erklärte Konrad Schindler in der Mitteilung der ETH.