Salzburger Bodybuilder dealte mit Dopingmitteln

Der Weg zum perfekten Körper und zu Auszeichnungen in der Bodybuilder-Szene brachte den Angeklagten in die Welt des Dopings. Weil er die Substanzen an Gleichgesinnte weiterverkaufte, stand er am Mittwoch am Salzburger Landesgericht vor dem Richter und bekam eine Bewährungsstrafe.