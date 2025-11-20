Schön und arm: Goldegg ist dem Ausgleich entkommen

Neuer Nahversorger kommt ins Zentrum

Dem stehen zig Ausgaben gegenüber: Die Erweiterung des Seniorenwohnheims, neuer Kanal und Wasserversorgung sowie Investitionen ins Schlossmuseum. „Das ist das Wesentliche, aber das braucht Geld“, zeigt sich Rainer zuversichtlich. Eine Bemühung der vergangenen Monate zeigt wohl bald Erfolg. Goldegg soll endlich wieder einen Nahversorger im Zentrum bekommen. Neben einem Geschäft im Ortsteil Weng klaffte seit vergangenem Jahr eine Lücke im Ortskern. Anfang 2026 wird, so alles auf der Zielgeraden klappt, neben dem Gemeindeamt ein Kaufmann mit einem neuen Markt sein Glück versuchen.