Westligist braucht wohl neuen Cheftrainer

Die Zeichen zwischen Westligist St. Johann und Übungsleiter Hannes Schützinger stehen wohl auf Abschied. Wie die „Krone“ am Mittwochabend erfuhr, sind die Pongauer bereits auf der Suche nach einem neuen Trainerteam.
Schützinger, der in St. Johann vor gut fünf Wochen auf Andreas Scherer folgte, soll demnach weiterhin im Nachwuchs von Red Bull Salzburg tätig sein. „Wir werden uns noch einmal zusammensetzen, aber wir sind uns eigentlich einig, dass es keine Lösung geben wird. Hannes kann den Job bei Red Bull nicht aufgeben. So wäre er viele Spiele nicht bei uns und das geht in dieser Liga einfach nicht“, bestätigte Klub-Boss Josef Klingler die bevorstehende Trennung.
Josef Klingler, Präsident TSV St. Johann
Augen und Ohren hat man beim Westligisten indes schon offen. „Wir sind auf der Suche und schauen, was auf dem Markt möglich ist“, so Klingler, der bei Co-Trainer Christoph Innerhofer noch einen kleinen Funken Hoffnung hat. „Bei ihm scheint es so, als wäre eine weitere Beschäftigung bei uns im Verein möglich.“
Trainer-Duo brachte Erfolg zurück
In fünf Partien unter der Leitung von Schützinger und Innerhofer sackten die Pongauer vier Siege ein und stoppten die Talfahrt. In der Westliga überwintert man damit auf Rang 13.
