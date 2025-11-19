Westligist braucht wohl neuen Cheftrainer

Augen und Ohren hat man beim Westligisten indes schon offen. „Wir sind auf der Suche und schauen, was auf dem Markt möglich ist“, so Klingler, der bei Co-Trainer Christoph Innerhofer noch einen kleinen Funken Hoffnung hat. „Bei ihm scheint es so, als wäre eine weitere Beschäftigung bei uns im Verein möglich.“



Trainer-Duo brachte Erfolg zurück

In fünf Partien unter der Leitung von Schützinger und Innerhofer sackten die Pongauer vier Siege ein und stoppten die Talfahrt. In der Westliga überwintert man damit auf Rang 13.