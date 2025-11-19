Viertelfinal-Traum für Eisbullen geplatzt

Die mit einem Mini-Schock begann: Denn nur um ein Haar entgingen die Bulls auf eigenem Eis dem Horrorauftakt. Bulls atmeten früh durchSchon nach 20 Sekunden flutschte die Scheibe erstmals an David Kickert im Tor vorbei. Allerdings von einem Ingolstädter Schlittschuh, weshalb der Treffer nicht zählte. Den Kaltstart steckten die Salzburger gut weg. Angetrieben von den Paradelinien um Thomas Raffl und Co war es Brandon Coe, der über seinen ersten Treffer im Bullen-Dress jubeln durfte. „Er kommt immer besser rein und weiß jetzt, was er zu tun hat“, so Viveiros über seinen Schützling.