Spar vor Übernahme von zwei Unimärkten in Salzburg

Nach dem Aus der Nahversorger-Kette Unimarkt übernimmt der Handelskonzern Spar 23 der gut 90 Standorte. Konkret gehe es um elf Filialen in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, vier in Niederösterreich, zwei in Salzburg und eine im Burgenland, teilte Spar in einer Aussendung am Donnerstag mit. Um welche Standorte es sich konkret handelt, gibt der Konzern erst nach der offiziellen Übernahme bekannt, teilte eine Sprecherin auf „Krone“-Anfrage mit. Denn es könne sich ja noch etwas ändern, hieß es.