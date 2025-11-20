Spar vor Übernahme von zwei Unimärkten in Salzburg

Zwei Unimarkt-Geschäftte im Bundesland Salzburg sollen von Spar übernommen werden. Das haben Vertreter der beiden Lebensmittelgeschäfte am Mittwoch fixiert.
Nach dem Aus der Nahversorger-Kette Unimarkt übernimmt der Handelskonzern Spar 23 der gut 90 Standorte. Konkret gehe es um elf Filialen in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, vier in Niederösterreich, zwei in Salzburg und eine im Burgenland, teilte Spar in einer Aussendung am Donnerstag mit. Um welche Standorte es sich konkret handelt, gibt der Konzern erst nach der offiziellen Übernahme bekannt, teilte eine Sprecherin auf „Krone“-Anfrage mit. Denn es könne sich ja noch etwas ändern, hieß es.
Die Genehmigung erfolgt erst durch die Wettbewerbsbehörden. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen weiter beschäftigt werden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.
Nahversorgung sichergestellt
Die zukünftigen Spar-Märkte sollen zum großen Teil von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden, dazu sollen bestehende Unimarkt-Franchisenehmer in das Spar-Netz aufgenommen werden. Die Nahversorgung in den Ortschaften soll sichergestellt werden.
