Verbrecher muss nach Haft zurück in die Türkei

Erol O. argumentierte mit seiner Familie. Doch die Behörde entgegnete: Es sei zu erwarten, dass ihn seine Familienangehörigen auch von Österreich aus bei der Wiedereingliederung in der Türkei unterstützen werden. Sobald Erol O. den Häfn verlässt, kommt er - wie ein Anwalt der „Krone“ erzählt - in Schubhaft, und in weiterer Folge in den Flieger in Richtung Türkei. In einem Punkt zeigten die Verwaltungsrichter doch Nachsicht: Das anfangs unbefristet ausgesprochene Einreiseverbot wurde auf zehn Jahre befristet.