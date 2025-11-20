Heuer gibt‘s Ochsen und schlüpfrige Keksausstecher

Heute, Donnerstag, öffnet der Christkindlmarkt rund um den Salzburger Dom seine Pforten. Das Sortiment der Standler birgt neben Traditionellem einige Überraschungen. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgesehen – und ist auch auf Faschingskrapfen und Elefanten gestoßen.
Sie schaut verschwörerisch und raunt, als ob es um einen Drogendeal geht. Annemarie Winter hat vor dem Dom am Salzburger Christkindlmarkt einen Stand mit Keks-Ausstechern. Eigentlich war es ein Scherz der „Krone“-Redakteurin, ob sie auch Ausstecher in Penisform anbiete. Mit todernster Miene wühlt in einer Schublade und fragt: „Lieber groß oder klein?“
Betonmischer- oder Raumschiff-Ausstecher?
Wer lieber nicht so Schlüpfriges hat, begnügt sich vielleicht mit einem Betonmischer- oder einem Raumschiff-Ausstecher. Die „Krone“ vermutet, dass angesichts der WM-Teilnahme nun auch der Ausstecher in Form der Österreich-Umrisse gefragt sein könnte. Es ist nicht die einzige Überraschung im Produktsortiment heuer. Am Donnerstag geht der Salzburger Christkindlmarkt los.
Ochsen und Esel in der Krippe kennt man. Neu ist in der Floristenzeile eine große Figur eines Weihnachtsochsen am Stand von Marina Gwechenberger. Seit 21 Jahren ist sie am Christkindlmarkt. Er würde noch knapp als Rentier durchgehen.
Der Verkaufsschlager bei den Asiaten in den Vorjahren zwei Standl weiter: die Weihnachtskugeln mit der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf. „Das kennen viele Salzburger gar nicht“, sagt die Verkäuferin Pia. Dafür schätzen die Salzburger Omas die traditionellen Salzburger Gewürzsträußchen.
Dass man nicht alles so eng sehen darf mit den Traditionen, zeigt die Tatsache, dass es heuer Faschingskrapfen am Stand von Patrick Falkensteiner am Domplatz gibt.
Schon vor zwei Jahren hatte er sie im Angebot, aber das sei gar nicht so einfach gewesen: „Die Kälte! Der Teig ist nicht aufgegangen.“ Letztes Jahr hat er daher auf sie verzichtet. Heuer kauft er nun fertige Krapfen ein.
Am Zotter-Stand gibt es nicht nur exotische Schokoladen, sondern erstmals auch ein Schokofondue. In die heiße Masse kann man nach Wahl Kekse, Marshmallows oder Salzbrezeln tunken.
