Kontinuität brachte bei Bulls Spielfreude zurück

Nach den Horror-Wochen zuletzt, in denen die Salzburger einiges vermissen ließen, brachten sie endlich wieder „Bulls-Hockey“ aufs Eis. Jeder kämpfte wieder für den anderen, Checks wurden zu Ende gefahren und das Wichtigste: von unnötigen Strafen war weit und breit keine Spur. Auch der Coach leistete einen großen Beitrag, die Linien blieben im Vergleich zur Partie gegen Fehervar größtenteils unverändert, nur Connor Corcoran kehrte ins Line-up zurück. Durch die Kontinuität kam die Spielfreude zurück. „Die letzten beiden Partien waren wirklich sehr gut. Es gab ja auch Gründe, warum wir immer wieder umstellen mussten. Zurzeit passt die Chemie einfach“, freut sich Viveiros.