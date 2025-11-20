Gletscherpisten: Perfekte Bedingungen für Skifans

Kaunertal, Kitzsteinhorn und Mölltaler

Im Kaunertal trifft Bergruhe auf ein spektakuläres Berg-Panorama: Freerider und Snowboarder finden hier weitläufige Hänge ohne Trubel. Das Kitzsteinhorn hoch über Zell am See-Kaprun zeigt, wie Nachhaltigkeit im Hochgebirge funktioniert – mit Ökostrom, effizienter Beschneiung und klarer Vision. Und am Mölltaler Gletscher in Kärnten, dem südlichsten Gletscherskigebiet der österreichischen Alpen, treffen sich Weltcup-Teams zum Training. Für viele Nachwuchstalente ist es oft der erste Kontakt mit echtem Hochgebirgsschnee.