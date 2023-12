Affen, Yoga & Curry unter Palmen

„Das ist, was mich so fasziniert. Da drin geh ich auf“, sagt Dora, und ihre Augen funkeln. Zwar ärgere sie sich viel, und auch in Indien werde gepredigt, aber dann oft etwas anderes getan – dennoch: „Ich war auch noch nie so erfüllt und so an der Quelle“, freut sie sich. Auf dem Subkontinent zu leben heißt für Dora, im Moment zu sein, so wenig wie möglich zu planen, jeden Tag als den Anfang einer neuen Geschichte zu sehen.