Netanyahu an Hamas: „Es ist aus. Ergebt euch!“

Wirbel um Bilder von palästinensischen Männern in Unterhosen

Israels Armee ist dabei, öffentlich den Eindruck zu vermitteln, dass die Hamas ins Schwanken geraten ist. In den vergangenen Tagen veröffentlichte sie Videos aus dem Norden des Gazastreifens, in denen festgenommene palästinensische Männer in Unterhosen zu sehen sind.