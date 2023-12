Peter schreibt über „A Bamerl mit Sternspritzer“

„Dahoam is dahoam“ ist auf den drei Herzen zu lesen, die an der Tür von Peter Gstöttmaier hängen und die an diesem Montagvormittag weit geöffnet ist. Der 61-Jährige aus Waldhausen sitzt bereits wieder beim Tisch in der Küche, um in seinem Heft weiterzuschreiben. Konzentriert bewegt er den Kugelschreiber entlang der Linie.