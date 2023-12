Dieser Adventkalender bringt Sie zum Schreiben

„Man muss nicht alles mitmachen“

Was ist, wenn an einem Tag mal keine Zeit ist, sich einige Minuten fürs Schreiben Zeit zu nehmen, oder die Muße fehlt? „Das ist kein Problem. Man muss nicht alles mitmachen. Manche sind auch Quereinsteiger und kommen überhaupt erst später dazu“, betont jene Frau, die selbst ein Fünf-Jahres-Tagebuch führt. „Da kommen an manchen Tagen nur wenige Sätze dazu, aber im Rückblick helfen genau diese wenigen Worte, um zu sehen, das so viel passiert ist, was sonst schon wieder vergessen gewesen wäre.“