Neuer Auftrag: Bei Polizeikontrolle Gas geben!

Der Lenker des Schlepperautos raste mit Vollgas den Polizisten davon. Diese jagten mit Blaulicht dem Flüchtenden hinterher. Der Moldawier riskierte dabei Kopf und Kragen, schnitt trotz Schneefahrbahn in einem Höllentempo die Kurven und setzte mehrmals zu waghalsigen Überholmanövern an. Auf seiner Flucht drängte der 23-Jährige zwei Dienstfahrzeuge ab, die dabei schwer beschädigt wurden. Nach etwa 50 Kilometern war dann aber Endstation. In einem Kreisverkehr in Ferlach baute der Schlepper mit seinem in Polen zugelassenen Wagen einen Unfall. Er sprang aus dem Wrack, ließ die Illegalen im Auto zurück und lief davon. Die Beamten schnappten den Flüchtigen aber nach wenigen Minuten. Die Syrer haben bisher noch keinen Antrag auf Asyl gestellt.