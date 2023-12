Illegale Sprengkörper: Wirbel um Explosionen

Eine Serie eigenartiger Explosionen raubt aufgeschreckten Stadtbewohnern in Oberwart im Burgenland nicht nur den Schlaf, sie sind auch in großer Sorge um ihre Sicherheit. Mitten in der Nacht zünden Unbekannte auf offener Straße illegale Böller, die herkömmliche Feuerwerkskörper an Sprengkraft weit übertreffen.