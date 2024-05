Die Erdbeer-Ernte startet heuer früher als üblich

Das am häufigsten angebaute und ertragsmäßig am meisten geerntete Obst in Österreich ist zwar der Apfel, doch schon an zweiter Stelle rangiert die Erdbeere. Die rote Frucht, von der es rund 20 Arten und zahlreiche hybride Formen gibt, gedeiht bundesweit auf rund 1100 Hektar Fläche. Fast 70 davon werden von 40 burgenländischen Erdbeerbauern bewirtschaftet.