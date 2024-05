„Die Jungs sind echte Mentalitätsmonster“

Die Gunners waren müde, wirkten nicht frisch. Die Halbfinal-Serie in der Basketball-Superliga kostet Kraft. Dennoch rang man Traiskirchen im zweiten Spiel nieder. Und hat den ersten Matchball für’s Endspiel! „Unglaublich, einfach Wahnsinn“, konnte es Coach Horst Leitner kaum fassen. Seine Truppe wuchs in Sachen Leidenschaft über sich hinaus, stemmte sich mit letzter Kraft gegen den an diesem Tag spielerisch besseren Gegner.