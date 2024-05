SOS auf dem Neusiedler See: Polizisten als Retter

Der offizielle Start in die neue Saison ist Dienstag erfolgt. Am Südhafen in Podersdorf stach die Wasserpolizei in See. Geprobt wurde die Arbeit der nächsten Monate. Jedes Jahr retten die Beamten in Not geratene Segler und Surfer, nehmen Einbrecher ins Visier, die es auf Hütten am Ufer abgesehen haben, und achten auch zu Wasser auf die Einhaltung der „Verkehrsregeln“ – Polizisten sind auf dem Neusiedler See auf Streife.