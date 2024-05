Nova Rock steigt zum letzten Mal an vier Tagen

Aufs Neue wird Nickelsdorf von 13. bis 16. Juni zum Mekka für zehntausende Pilger und Freunde harter (Gitarren-)Klänge. Geballte Ladung Power beschert ihnen Veranstalter Ewald Tatar an vier Tagen Nova Rock. Wie von ihm „prophezeit“, führen Green Day, Måneskin, Bring Me The Horizon und Avenged Sevenfold als Headliner das Programm an. Über die Bühne wirbelt ebenso Rock-Legende Alice Cooper, im Rampenlicht stehen weiters Avril Lavigne und Sum 41.