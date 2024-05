Ausbaupläne nach dem Start werden konkreter

Es herrschte reges Treiben in der neuen Klinik, die am Dienstag ihre Pforten für Patienten geöffnet hat. Die Gesundheitsversorgung im Burgenland startet damit in eine neue Ära, es sei ein historischer Tag für alle Burgenländer, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei einem Lokalaugenschein. Mit dem Start des Patientenbetriebes endet eine intensive und professionell umgesetzte Planungs-, Bau- und Siedlungsphase, zeigt man sich seitens der Gesundheit Burgenland über den reibungslosen Ablauf erfreut.