Litauer verzauberten das Vaduzer Publikum

Standing Ovations gab es am Freitagabend im Vaduzer-Saal. Zum einen brachte das Publikum von vornherein Sympathien mit für den Staat im Baltikum, der sich so tapfer mit der so genannten „Singenden Revolution“ von der Sowjetunion lossagte. Zum anderen begeisterte das künstlerische Niveau, das dieses Orchester und der Solist am Klavier, Lukas Geniušas, mitbrachten.