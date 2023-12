Tageseltern wollen ebenfalls kostenlose Betreuung

„Wenn kostenlose Kinderbetreuung am Vormittag, warum nicht für alle Kinder?“, fragen sich die Tageseltern in Oberösterreich. Ab September 2024 wird der Besuch in einer Krabbelstube am Vormittag (bis 13 Uhr) beitragsfrei möglich sein. Die Tageseltern befürchten dadurch negative Auswirkungen.