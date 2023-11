Vormittag in der Krabbelstube wird beitragsfrei

Die Andeutungen im Vorfeld haben sich bewahrheitet: In Oberösterreich wird die Betreuung in einer Krabbelstube für 30 Stunden pro Woche (also vormittags bis 13h) beitragsfrei, hat die Landesspitze am Montag verkündet. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der Motive dafür.