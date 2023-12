„Wir müssen die Jungen im Nein-Sagen bestärken“

„Krone“: Wer kommt zu Ihnen in die Schuldenberatung?

Gudrun Steinmann: Jede fünfte Person, die zur Schuldenberatung zu uns kommt, ist jünger als 30. Das heißt, Schulden beginnen schon oft in sehr jungen Jahren, darum ist Prävention so wichtig. Nicht, dass junge Menschen gleich mit dem 18. Geburtstag in die Schuldenfalle tappen, wenn sie das erste Mal Verträge unterschreiben. Die klassischen Konsumschulden - Konsumkredit oder Online-Bestellungen, Handyverträge - sind da hauptsächlicher Faktor.