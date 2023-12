Lenker übersah Stauende im Citytunnel

Ein 77-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend um 17.22 Uhr auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Im Bregenzer Citytunnel musste er wegen der Verkehrslage den Wagen abbremsen und zum Stillstand bringen. Das hatte offenbar ein 34-Jähriger übersehen, der ebenfalls in seinem Auto in derselben Richtung unterwegs war. Er krachte mit seinem Wagen gegen das Heck des Autos vor ihm.