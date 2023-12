Es ist wieder Zeit für den Ländle-Christbaum

Mit einer Pressekonferenz auf dem Christbaumhof Kaufmann in Dornbirn Watzenegg ist am Mittwochvormittag die diesjährige Weihnachtsbaumsaison offiziell eingeläutet worden. Wobei sich viele Kunden bereits im November ihren Baum nach eingängiger Inspektion reservieren lassen haben, geschlagen wird dieser dann kurz vor Weihnachten. Einen solchen Service bieten freilich nur die Vorarlberger Produzenten an - bei der importierten Massenware kauft man indes nicht selten die „Katze im Sack“, teils werden diese Bäume bereits im Oktober (!) gefällt.