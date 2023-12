Nach Signa-Pleite: Gerät Werft-Projekt in Seenot?

Korneuburgs Vizebürgermeisterin Bernadette Haider-Wittmann (SPÖ) will bei Mega-Vorhaben „klar Schiff“ machen. Nach der Signa-Pleite sieht die Vorsitzende des Stadtentwicklungsfonds die Signa Development nicht mehr als stabilen Partner an, der auch in der Lage wäre, das Projekt umzusetzen - und denkt Neues an.