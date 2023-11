Werft Korneuburg: Große Demonstration geplant

Seitens der Signa heißt es: „Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit Vertretern der Stadt zur Erreichung eines stabilen Projekts als Grundlage für die Weiterführung der UVP und die Neufassung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans. Teil dieser Gespräche ist auch die gegenüber dem Kooperationsvertrag modifizierte Gesamtdimension. Wir sind auf einem sehr guten Weg in Richtung Einigung.“ Nun sollen also alle Parteien eingehend informiert werden.