Sicher auf den Straßen bei Eis und Schnee

Frau Holle hat die Häuser, Wiesen und Straßen vergangenes Wochenende in eine Schneelandschaft verwandelt. Was Kinder und Wintersportler freut, bedeutet für Kraftfahrer etwas an Vorbereitung, um gut und sicher durch die Kältewelle zu kommen. Das Wichtigste bei diesen Temperaturen und Schneefällen sind Winterreifen - diese müssen auch dementsprechend gekennzeichnet sein. Ganzjahresreifen sind ebenfalls mit einer Markierung versehen. Außerdem ist eine Mindestprofiltiefe von 4 Millimeter per Gesetz vorgeschrieben.