Silbertaler Newcomer „bestellte“ sich Kurssetzung

Olivier-Comeback wegen Nebels abgebrochen

Nicht unzufrieden war auch Victoria Olivier. Zwar wurde der Europacup-RTL in Zinal (Sz), bei dem die 18-jährige ihr Comeback nach Kreuzbandriss gab, nach Nummer 50 wegen Nebels abgebrochen - Olivier, die zu diesem Zeitpunkt 1,78 Sekunden hinter Leaderin Fabiana Dorigo (D) 17. war, durfte sich trotz einiger Fehler über gute Teilzeiten freuen. „Darauf kann ich aufbauen“, so die Auerin. Magdalena Kappauer lag beim Abbruch auf Rang 20 (+2,05). Am Mittwoch steigt der zweite Versuch im Schweizer Wallis.