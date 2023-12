Kommt der Nikolo noch in Oberösterreichs Schulen?

In der Keferfeldschule in Linz war der Nikolaus schon am Dienstag zu Besuch. Wie in den anderen Volksschulen war auch hier im Vorfeld nie Thema, dass die katholische Tradition Schüler mit anderen Konfessionen ausschließen könnte – „obwohl wir mehr als 30 Prozent Kinder mit nicht deutscher Muttersprache haben“, sagt Direktorin Birgit Rödhammer. Auch bei den schulischen Weihnachtsfeiern seien immer alle Religionen vertreten, das sei noch nie ein Problem gewesen. „Bei uns spielt auch einmal ein Mohammed den Weihnachtsmann“, sagt Direktorin Rödhammer.