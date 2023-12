Seltene Einigkeit bei den Verkehrssprechern

Zwischen den Landtagsfraktionen herrscht nach langem Ringen und Gesprächen seltene Einigkeit. Und so bringen die fünf Verkehrssprecher einen gemeinsamen Antrag in Sachen Bahnausbau im Großraum Bregenz ein. „Zielvorstellung ist, dass im dicht besiedelten Raum und entlang des Bodenseeufers keine oberirdische Gleiszulegung erfolgt. Die Landesregierung wird ersucht, in Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden, den Start der Arbeitsgruppe zur Findung der Best-Variante aktiv voranzutreiben“, ist im Antrag zu lesen.