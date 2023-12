„Zivilisten wissen nicht, wohin sie sollen“

Hamas: Mehr als 6000 getötete Kinder seit Kriegsbeginn

Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit Beginn der Kämpfe mehr als 15.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet, unter ihnen mehr als 6000 Kinder und Jugendliche. Nach der Wiederaufnahme der Kämpfe waren in israelischen Gebieten in der Nähe des Gazastreifens Alarmsirenen zu hören. In einem Ort traf eine Rakete einen Lieferwagen.