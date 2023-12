Lenker mit Postauto mehrfach überschlagen

Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr war ein Mann in seinem Postauto in Raggal unterwegs - die Straßenverhältnisse waren äußerst winterlich, darum hatte der Fahrer vorsorglich auch Schneeketten montiert. Trotzdem kam das Auto schließlich von der eingeschneiten Fahrbahn ab und geriet zu weit nach rechts.