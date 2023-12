Öl-Angelegenheiten: Putin reist in arabische Welt

Bereits an diesem Mittwoch will der russische Präsident Wladimir Putin sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate als auch Saudi-Arabien besuchen. „Das alles findet praktisch innerhalb von 24 Stunden statt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wiederum wird am Donnerstag zu einem Besuch in Russland erwartet.