Russen erschossen Unbewaffnete, jetzt selbst tot

Verstoß gegen Genfer Konvention

Die Führung in Kiew wirft der russischen Armee deswegen ein Kriegsverbrechen vor. Den sich ergebenden Soldaten hätte der Status von Kriegsgefangenen gegeben werden müssen, wird betont. Laut Genfer Konvention ist es streng verboten, Kriegsgefangene zu töten. Die ukrainische Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall, der sich in der Nähe des heftig umkämpften Awdijiwka im Distrikt Pokrowsk, in der Oblast Donezk ereignet haben soll.