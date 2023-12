„Ich werde ja nicht zum Abrichten gebucht“

„Das ganze Gewand, der Bart, die Haare hängen mir ins Gesicht. Nein, ich könnte in diesem Aufzug selbst nicht Auto fahren.“ So tourt der Nikolaus in Herzogsdorf heute mit einem Chauffeur durch den Ort. Der Zeitplan ist straff, immerhin muss der 79-Jährige zig Häuser besuchen. Gemeint ist Gerhard Weindl. Jener Mann, der seit 15 Jahren als Nikolaus unterwegs ist. Nächstes Jahr feiert der rüstige Rentner seinen 80er. „Ich habe zwei Kinder und sechs Enkerl und bin ein glücklicher Mensch. Und nächstes Jahr hab ich mein 40-jähriges Jubiläum beim Roten Kreuz.“